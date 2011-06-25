ГНCУ и «АрселорМиттал Кривой Рог» подписали меморандум

Государственная налоговая служба Украины и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 24 июня подписали меморандум об участии в эксперименте по внедрению горизонтального мониторинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Целью эксперимента является отработка принципиально новой модели сотрудничества между налоговыми органами и налогоплательщикам - эффективной для бюджета и необременительной для плательщиков налогов.

Также предполагается фактический отказ от документальных проверок, кроме случаев, определенных законом.

Горизонтальный мониторинг предусматривает полное и своевременное раскрытие информации налогоплательщиками и замену документальных проверок и контроля на местах. Вместо традиционных проверок налоговиков, постоянный контроль будет осуществляться на основании предоставления информации предприятием, преимущественно в электронной форме. Налоговые органы будут предоставлять ответы на запросы предприятия, в том числе, в электронной форме с применением электронной цифровой подписи после внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Налоговики берут обязательство обеспечивать предоставление органам Госказначейства выводов с указанием сумм НДС, которые подлежат автоматическому бюджетному возмещению предприятию.

Эксперимент по горизонтальному мониторингу начнется до конца 2011 г. Конкретная дата будет определена соответствующим постановлением Кабинета министров Украины.