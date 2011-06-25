Киев, помимо традиционного, делает ставку на деловой туризм – Попов

Киев, помимо традиционного обзорного туризма, намерен развивать деловой туризм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, посвященного развитию туризма в столице.

По его словам, в проекте стратегии ставка делается не только на традиционный туризм, но и на проведение конференций, на деловой туризм, как это практикуется в Вене.

«На мой взгляд, нам очень серьезно необходимо отнестись к тому, чтобы рассмотреть другие направления туризма, не только традиционный», - добавил А.ПОПОВ.

Председатель КГГА отметил, что для привлечения бизнес-туристов необходимо разработать туристические маршруты, включая благоустройство территорий и развитие инфраструктуры, а также облегчить привлечение инвестиций в развитие отрасли путем упрощения бюрократических процедур по участию в инвестпроектах, введения электронной системы принятия регуляторных решений.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что в этом году планируется создать в столице конвеншн-центр для развития делового туризма и проведения конференций.

«Мы создадим в этом году такой конвеншн-центр, мы начнем работать в этом направлении», - сказал он.

При этом в Киеве планируется привлечь известные международные компании с мировым именем для открытия своих представительств.

«Мы видим как один из стратегических путей развития города – создание в Киеве целого ряда офисов разного рода фирм мирового масштаба, который бы поднял и рейтинг, и качество нашего города. После реконструкции Бориспольского аэропорта Киев становится очень привлекательным для проведения мероприятия международного масштаба», - добавил он.

А.МАЗУРЧАК также отметил, что в текущем году в городском бюджете заложено финансирование на создание 10 информационных центров.

«Есть целый ряд мероприятий, которые мы финансируем в этом году, начиная с продукции, которая бы популяризировала город (схемы, карты, путеводители), и уже на этот год мы заложили 6 млн. грн. на эти цели», - уточнил он.

Председатель КГГА сообщил, что в целом на проекты, предусмотренные проектом стратегии, до 2025 года планируется привлечь 62 млрд. евро инвестиций, 70% которых будут частные инвестиции.

А.ПОПОВ добавил, что после широкого общественного обсуждения проект стратегии осенью этого года планируется утвердить на сессии Киевсовета.