Киев на развитие туризма до 2015 года намерен предусмотреть более 7 млрд. грн.

16:10, 25 июня 2011
Финансы
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Киев, согласно проекту Городской целевой программы развития туризма Киева до 2015 года, планирует профинансировать мероприятия на сумму более 7 млрд. грн., из которых 30 млн. грн. – средства городского бюджета, остальное – средства частных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, посвященного развитию туризма в столице.

«Общее финансирование программы планируется где-то на уровне более 7 млрд. грн., из которых только порядка 30 млн. грн. пойдет бюджетных средств, другие средства – привлеченные средства инвестора», - сказал он.

По словам А.МАЗУРЧАКА, проектом предусмотрено проведение 83 мероприятий, которыми запланировано приведение в порядок существующих экспозиционных объектов, создание стоянок для автотранспорта, развитие необходимой инфраструктуры, информационного обеспечения, развитие индустрии досуга.

По данным первого заместителя председателя КГГА, на сегодня в столице функционирует 150 заведений размещения на 9,6 тыс. номеров, из которых 108 гостиниц на 8 тыс. номеров. Программой предусматривается увеличить количество заведений размещения до 173 на 13 тысяч номеров, а также привлечь в столицу международных гостиничных операторов. При этом планируется, что к 2015 году количество въездных туристов достигнет 1,5 млн. человек.

А.МАЗУРЧАК отметил, что проект программы планируется вынести на рассмотрение сессии Киевсовета после проведения общественного обсуждения.

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