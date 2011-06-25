Немецкая GIZ поможет создать бренд Киева за 3 млн. евро - КГГА
16:32, 25 июня 2011Финансы
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Киевская городская государственная администрация подписала меморандум с немецкой правительственной компанией GIZ на сумму 3 млн. евро, направленный на помощь в создании бренда столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Игорь ДОВБАНЬ в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии развития Киева до 2025 года, посвященного развитию туризма в столице.
«На сегодняшний день мы провели встречи с немецкой правительственной компанией GIZ, с которой подписан меморандум на 3 млн. евро, которые нам помогут систематизировать наши знания и подготовить международный конкурс по брендированию Киева», - сказал он.
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