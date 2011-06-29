Янукович: кредиты предыдущего правительства под 27-28% - "это вообще дикость"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной является свидетельством доверия к государству и его банковской системе.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба президента.

В.ЯНУКОВИЧ обратил особое внимание на условия сотрудничества Украины с МВФ. «Мы никогда не будем брать кредиты под проценты, под которые это делало предыдущее правительство - 27, 28% - это вообще дикость. Это вопрос, на который еще тоже нужно будет ответить. Мы сейчас берем кредиты в диапазоне от 5,7% примерно до 6,5% », - заявил президент.

Он назвал МВФ своеобразным «индикатором» для мировой финансовой банковской системы. «Если МВФ имеет дело с какой-либо страной, имеет программы - это означает, что есть доверие. Это означает, что эта страна способна выполнять свои обязательства, что она - конкурентоспособна», - считает В. ЯНУКОВИЧ.