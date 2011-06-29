Янукович не собирается отправлять в отставку правительство Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не собирается отправлять в отставку правительство Николая АЗАРОВА.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

«Это элементы украинской политики, и кто-то играет в эти игры, чтобы ослабить эту власть. Николай Янович тяжело, со скрипом, с замечаниями разными - что естественно - но работает», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, сегодня благодаря работе правительства государственный бюджет получил дополнительно 14 миллиардов гривен.

Он также рассказал, что сделал замечание председателю НБУ Сергею АРБУЗОВУ и Н.АЗАРОВУ в связи с их спором, который был вынесен на суд широкой общественности через письмо председателя НБУ. «Я сделал замечание, чтобы они в этих своих отношениях придерживались определенного порядка, установленного во многих странах, в том числе в Украине. Мы не заинтересованы, чтобы в нашу внутреннюю кухню кто-то лез», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что выводы из этого спора, в частности, и о возможной отставке правительства, делать не следует.

Как сообщал УНИАН, в начале июня С.АРБУЗОВ в письме к Н. АЗАРОВУ выразил обеспокоенность Нацбанка угрозой усиления инфляции. Так, по словам главы НБУ, в апреле с.г. рост индекса потребительских цен ускорился до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырье и низкую базу сравнения прошлого года, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Глава НБУ также обратил внимание на риски в случае прекращения сотрудничества с МВФ.