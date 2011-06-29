Межбанк: открытие торгов - 7,9905/7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9905/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2850/54, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5010/11,5090. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4411/13 (суббота — 1,4177/79).

В субботу Нацбанк на рынок не выходил.