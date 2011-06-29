Поддержка Лагард странами БРИК может быть сигналом увеличения их влияния в МВФ - эксперт

Поддержка кандидатуры Кристин ЛАГАРД при назначении на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) со стороны Китая, России и Бразилии может быть сигналом увеличения влияния этих стран в МВФ. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

«Доля и влияние развивающихся стран в МВФ будет постепенно повышаться. Ее (К.ЛАГАРД - УНИАН) поддержали Китай, Россия и Бразилия, я не исключаю, влияние этих стран будет постепенно увеличиваться» - говорит ИВЧЕНКО.

В то же время он отметил, что судя по заявлениям, которые уже сделала новый директор-распорядитель МВФ, политика Фонда теперь будет направлена на укрепление его влияния на мировую экономику, что вероятно означает наращивание объемов кредитования. При этом, условия предоставления финансовой помощи со стороны МВФ, скорее всего, останутся прежними.

«Я не думаю, что политика будет уж сильно меняться, хотя она сказала, что будет пытаться возродить и увеличить влияние МВФ в мировых экономических процессах. То есть это говорит о том, что общее направление будет на то, чтобы выделять деньги, чтобы помогать тем или иным странам выходить из кризиса. Но она не сказала ничего относительно изменения принципов предоставления кредитов. Я думаю, что какого-то существенного изменения в принципах выдачи кредитов не будет» - считает ИВЧЕНКО.

Эксперт также отметил, что назначение министра экономики и финансов Франции Кристин ЛАГАРД на должность директора-распорядителя МВФ не окажет существенного влияния на сотрудничество с Украиной.

"Думаю, что существенно на сотрудничестве с Украиной назначение нового главы МВФ вряд ли скажется. Она (Кристин ЛАГАРД — УНИАН) будет только входить в свои полномочия, будет разбираться, будет относительно спокойной в принятии решений на протяжении первого года своей работы. Поэтому, скорее всего, это будет процедурный вопрос» - сказал Н.ИВЧЕНКО. - «Есть требования МВФ по ценам на газ для населения, по пенсионной реформе, соответственно, они будут выставляться в первую очередь, и я не думаю, что это назначение как-то ускорит либо замедлит выполнение этих требований, влияние будет нейтральным».

Кроме того, он уверен, что украинской власти вряд ли удастся добиться от нового руководства каких-либо поблажек относительно сроков проведения реформ или, возможно, их меньшей радикальности.

«Я не думаю, что нам (украинской стороне - УНИАН) удастся на нового руководителя как-то нажать и продавить свою точку зрения», - говорит Н.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 55-летняя Кристин ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство экономики и финансов Франции, избрана новым директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Должность стала вакантной после отставки Доминика СТРОСС-КАНА.

Пятилетний срок пребывания К.ЛАГАРД в должности директора МВФ начнется 5 июля.