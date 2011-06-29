Годовой доход Пшонки составил 853 тыс.грн., его первого заместителя – почти 650 тыс.грн.

Годовой доход генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ в 2010 году составил 853 тыс. 188 грн., его первого заместителя Рената КУЗЬМИНА – 648 тыс. 700 грн.

Об этом пишет газета «Сегодня» (выпуск №138 (3855)) со ссылкой на декларации служащих за прошлый год.

Кроме того, сообщает издание, областные прокуроры, по требованию генпрокурора также опубликовали свои декларации о доходах за 2010 г. Газета составила рейтинг самых богатых и бедных прокуроров согласно отчетам, а также данным о доходах членов прокурорских семей.

Так, за В.ПШОНКОЙ, общий доход семьи которого составил 1 млн. 408 тыс. грн., в рейтинге самых богатых разместился Р.КУЗЬМИН - 1 млн. 143,7 тыс. грн. семейного дохода.

Далее следуют: Юрий ГОЛУБ, работающий в Хмельницкой области, у которого личный и семейный доходы составляют соответственно 589,5 тыс. грн. и 1 млн. 22,9 тыс. грн.; Геннадий ТЮРИН, Харьковская область – 379,5 тыс. грн. и 698,7 тыс. грн.; Николай ГОШОВСКИЙ, Ивано-Франковская область – 422,1 тыс. грн. и 680,4 тыс. грн.; Сергей ЛЕНСКИЙ, Сумская область – 141,7 тыс. грн. и 664,5 тыс. грн. и Василий ПРИСЯЖНЮК, Ривненская область – в декларации которого указаны только размеры зарплаты и материальной помощи.

Меньше всех в 2010 году заработал прокурор Полтавской области Андрей МИРОНОВ (99 тис. грн. дохода вместе с членами семьи), который в прошлом году возглавлял районную прокуратуру Полтавы. При этом его личный доход составил 68 тыс. грн. Отметило издание и прокурора Одесской области Игоря ПРОЦЕНКО, у которого нет ни квартиры, ни машины, ни земли.

Также газета пишет, что прокуроры в основном владеют внедорожниками. Так, на собственных джипах ездят главы Ивано-Франковской, Черниговской, Луганской, Киевской областных прокуратур. Подопечные В.ПШОНКИ из Тернопольской области, Волыни (числится за семьей), Николаевской владеют «Лексусами». Больше всего авто — по три — у прокуроров Львовской Виталия КОВБАСЮКА (два «Митсубиси», в том числе и один семейный, и «Тойота») и Днепропетровской областей Натальи МАРЧУК (личная «Тойота» и два «Лексуса» на семью). Кроме того, у Н.МАРЧУК самый большой дом – площадью 502 кв. м. и квартира - 212 кв. м.

Вместе с тем прокурор Кировоградской области Олег ЛЕВИЦКИЙ задекларировал ГАЗ-21, а Черкасской Николай ЛИСОВОЙ - «Москвич» 2140. У последнего близкие родственники владеют «Митсубиси».

Как сообщал УНИАН, 21 июня генеральный прокурор В.ПШОНКА обязал прокуроров всех областей до конца недели обнародовать декларации о доходах за 2010 год.