Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9860-7,9920 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9905/7,9950, к 12:00 цены снизились 7,9870/7,9915. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях: 7,9860/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2850/54, к 12:00 цены понизились 0,2848/50. К закрытию торгов цены поднялись 0,2850/53. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9601 (-0,2574).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4340/1,4445. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5010/11,5090, к 12:00 цены ушли вниз 11,4835/11,4940. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли 11,5185/11,5315.