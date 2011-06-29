Смена главы МВФ не приведет к ухудшению отношений между Украиной и Фондом - Тигипко

Смена руководителя Международного валютного фонда не приведет к ухудшению отношений в сотрудничестве между Украиной и Фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Мне кажется, что ухудшений нам ждать не стоит. У нас, мне кажется, будет нормальная программа сотрудничества с Международным валютным фондом», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что новый директор распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД является высококлассным специалистом и была признана лучшим министром финансов стран Европейского Союза.

С.ТИГИПКО отметил, что сталкивался с К.ЛАГАРД в процессе своей работы. «Хочу сказать, что она производит приятное впечатление профессионала», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 55-летняя К.ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство экономики и финансов Франции, избрана новым директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Должность стала вакантной после отставки Доминика СТРОСС-КАНА.

Пятилетний срок пребывания К.ЛАГАРД в должности директора МВФ начнется 5 июля.