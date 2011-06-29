Работа ГНСУ с предпринимателями обеспечила погашение 400 млн. грн. долгов по зарплате

По результатам индивидуальной разъяснительной работы с руководителями субъектов ведения хозяйства 4,2 тыс. предприятий погасили задолженность по заработной плате на общую сумму почти на 400 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС.

В прокуратуру налоговики передали материалы на 2 тыс. юридических лиц, которые имели долговременную задолженность перед своими работниками.

«Кроме этого, с начала года 33 тыс. предприятий увеличили размер заработной платы – в первую очередь, те из них, кто платил «минималку» или даже меньше. Такие результаты свидетельствуют о том, что наши специалисты, работающие с работодателями, были достаточно убедительными», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Он добавил, что прокуратура получили от ГНС 12 тыс. материалов относительно предприятий, где слишком низкий уровень оплаты труда.

А.КЛИМЕНКО также отметил другие органам исполнительной власти, которые принимают участие в решении проблем задолженности по заработной плате. «Благодаря работе временных комиссий при областных администрациях еще 3,2 тыс. предприятий рассчитались с работниками на 390 млн. грн. Бюджет получил 58,2 млн. налога на доходы физических лиц. Также 10 тыс. работодателей повысили уровень оплаты труда. Я могу констатировать, что наши инициативы по борьбе с теневой занятостью, с безосновательной невыплатой зарплаты находят поддержку», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.