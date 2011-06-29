Fitch: восстановление мировой экономики продолжается согласно ожиданиям

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем последнем глобальном экономическом прогнозе «Глобальный экономический прогноз: временное замедление восстановления мировой экономики» отмечает, что текущее замедление роста мировой экономики вызвано временными факторами: негативным влиянием более высоких цен на нефть и стихийными бедствиями в Японии в марте 2011 г. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство считает, что восстановление мировой экономики продолжается согласно ожиданиям, но идет неравномерно в разные кварталы и в различных странах.

«О хрупкости глобального экономического восстановления свидетельствуют слабый рост ВВП в 1 кв. 2011 г. в нескольких крупнейших экономиках, замедление показателей производства в мире и обеспокоенность по поводу влияния ужесточения кредитно-денежной политики на ключевые развивающиеся рынки», – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Мария МАЛАС-МРУЕХ.

По ее мнению, такое замедление роста в сочетании с усилением инфляционного давления ставит непростые задачи перед центральными банками, особенно в крупнейших странах с развитой экономикой.

Экономический рост в США в 1 кв. 2011 г. оказался более низким, чем ожидало Fitch, что было обусловлено, в основном, ослаблением внутреннего спроса. Fitch не изменило свой прогноз по умеренному восстановлению в США, а лишь пересмотрело в сторону понижения прогноз роста на 2011 г. с 3% на 2,6% с учетом более слабых, чем ожидалось, результатов за 1 кв. 2011 г.

В 1 кв. 2011 г., вслед за землетрясением и цунами в Тохоку 11 марта, произошло резкое снижение ВВП Японии, в результате чего агентство пересмотрело прогноз по росту ВВП страны за полный 2011 год с 0,9% на 0,5%. Fitch ожидает V-образного восстановления экономики в течение второй половины 2011 г. Этому будет способствовать восстановление экспорта и пополнение запасов потребителями по мере прекращения перебоев с поставками и возобновления роста потребления. В настоящее время Fitch прогнозирует рост ВВП на 2,7% в 2012 г. (в предыдущем отчете прогнозировался рост на 2,2%).

В Великобритании (хотя дополнительным препятствием для восстановления стали временные факторы) более слабые, чем ожидалось, показатели за 1 кв. 2011 г. со снижением, как потребления, так и инвестиций, послужили напоминанием о том, насколько хрупким является восстановление – рост по-прежнему сдерживается уменьшением заимствований у населения и в финансовом секторе. Агентство пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту ВВП в Великобритании на 2011 г. на 1,4% (ранее 1,6%), но сохранило прогноз по росту на 2012 г. в 1,7%.

Хотя суверенный долговой кризис в еврозоне продолжает оставаться широко обсуждаемой темой, показатели роста у региона в 1 кв. 2011 г. превысили прогнозы Fitch, чему способствовало продолжение значительного роста в Германии. Агентство ожидает, что рост ВВП в еврозоне составит 1,7% в 2011 г. (ранее ожидался рост на 1,2%) и 1,8% в 2012 г. (без изменений относительно предыдущего прогноза).

Динамика на развивающихся рынках по-прежнему является основным фактором экономического восстановления в мире. В то же время появляются свидетельства снижения роста относительно 2010 г. по мере ужесточения монетарной политики в контексте растущей инфляции. Fitch пересмотрело в сторону понижения прогноз по росту для стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) в 2011 г. на 6,9% по сравнению с 7,1% в предыдущем глобальном экономическом прогнозе. Это отражает ожидаемое замедление роста в Китае, Индии и Бразилии относительно уровней 2010 г., в то время как в России Fitch ожидает небольшого увеличения годового роста реального ВВП в сравнении с 2010 г., чему будет способствовать повышение цен на нефть и укрепление частного потребления. По прогнозам агентства, рост экономик стран БРИК будет поддерживаться на уровне 6,9% в среднесрочной перспективе.

В контексте повышения обеспокоенности относительно устойчивости экономического роста в Китае и в продолжение отчета агентства «Воздействие на глобальную кредитоспособность в случае замедления экономики Китая» от 29 ноября 2010 г. Fitch проанализировало потенциальное влияние существенного замедления китайской экономики на экономическое восстановление в мире. При этом гипотетическом сценарии, если рост ВВП в Китае снизится до приблизительно 4% в 2012 г. и 5% в 2013 г., воздействие на мировую экономику будет серьезным, а страны в Азиатско-тихоокеанском регионе будут затронуты самым непосредственным образом ввиду торговых связей с Китаем. Такая ситуация также скажется на росте ВВП в ведущих странах с развитой экономикой, хотя негативное влияние будет сглаживаться более низким спросом на сырьевые товары, что приведет к снижению цен на нефть и уменьшению инфляционного давления. Другими вероятными последствиями такого гипотетического стрессового сценария будут проблемы на валютных и долговых рынках и сокращение доступности кредитных ресурсов, при этом существующие глобальные дисбалансы в области торговли и капитала, скорее всего, усилятся.