Назначение Лагард не повлияет на сроки получения Украиной очередного транша МВФ - эксперт

Назначение министра экономики и финансов Франции Кристин ЛАГАРД новым директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на сроки получения Украиной очередного транша кредита.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что решение относительно предоставления или не предоставления финансовых ресурсов той или иной стране принимается директором-распорядителем МВФ не единолично, а общим голосованием, и соответственно сам глава Фонда не может оказывать значительное влияние на такого рода решения.

Кроме того, шансы страны на получение финансирования со стороны МВФ во многом зависят от отчета, подготовленного по итогам пребывания в такой стране миссии Фонда.

«Решение относительно продолжения финансирования во многом зависят от тех выводов, которые сделает миссия МВФ. Позитивный отчет увеличивает шансы страны на получение ресурсов» - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, 55-летняя К.ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство экономики и финансов Франции, избрана новым директором - распорядителем Международного валютного фонда.

Должность стала вакантной после отставки Доминика СТРОСС-КАНА.

Пятилетний срок пребывания К.ЛАГАРД в должности директора МВФ начнется 5 июля.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить четыре требования.

По словам М. АЛЬЕРА, сроки получения Украиной очередного транша кредита МВФ зависят исключительно от того, насколько быстро украинские власти смогут выполнить данные требования.