Компания «Делойт Энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани», украинская "дочка" Deloitte, проведет due diligence банка «Киев».

Об этом говорится в сообщении кредитного учреждения, обнародованном на сайте Государственные закупки.

Согласно предоставленной информации, "Делойт Энд Туш ЮСК" стала победителем тендера на предоставление «консультативных услуг по управлению коммерческой деятельностью (анализ финансово-хозяйственной деятельности банка (due diligence), предоставление рекомендаций по решению проблемных вопросов банка)».

Соответствующий договор был подписан сторонами 23 июня 2011 года. Его стоимость составит 950 тыс. грн. (без НДС).

В частности, должен быть сделан анализ: финансовой отчетности, собственного капитала, негативно классифицированных активов банка.

Компания также должна провести оценку разных вариантов и определения оптимального сценария последующих действий банка «Киев» «на основе принципа наименьших расходов для правительства».

Срок предоставления услуг - июнь-август 2011 года. Исходные документы (отчет и рекомендации) должны быть предоставлены не позже 31 августа 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Кабинет министров Украины направил около 18 млрд. грн. бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось возобновить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд. грн.

Год назад вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о том, что правительство готовит к приватизации национализированные банки.

О планах по привлечению советников в этом процессе заявил глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР.

Кабинет министров Украины 9 марта т.г. принял постановление №222, которым предусмотрен выпуск облигаций внутреннего государственного займа сроком до пяти лет в размере 15 млн. грн. Привлеченные средства планируется направить на оплату услуг советников по приватизации банков, которые были докапитализированы при участии государства.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 г. составили 2,760 млрд. грн., обязательства – 2,07 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,173 млрд. грн., собственный капитал – 690,427 млн. грн., уставный капитал - 3,568 млрд. грн.

ПАО «АКБ «Киев» в январе-марте 2011 г. получило чистую прибыль в размере 3,747 млн. грн.

Банк «Киев» в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.