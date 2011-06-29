МИД и работодатели будут работать над усилением позиций украинского экспорта на внешних рынках

Министерство иностранных дел Украины и работодатели совместно будут работать над усилением позиций украинского экспорта на внешних рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Объединенного движения работодателей Украины, об этом идет речь в Генеральном соглашении о сотрудничестве, которое в среду в Киеве подписали министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и председатель Объединенного движения работодателей Украины Дмитрий ФИРТАШ.

В соглашении отмечается, что консолидация усилий государства и частного сектора экономики в условиях глобальных вызовов и финансово-экономических кризисов будет способствовать экономическому росту Украины.

В частности, налаживание государственно-частного партнерства во внешнеэкономической сфере позволит укрепить позиции украинской продукции на международных рынках, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины, а, следовательно, - улучшению ее международного имиджа.

Дипломаты и работодатели договорились, что совместно будут принимать меры по оказанию поддержки украинским предприятиям в отношениях с иностранными партнерами.

Украинские работодатели оперативно будут информировать МИД о барьерах и препятствиях на пути усиления экономического присутствия Украины за рубежом, а также будут подавать предложения относительно их преодоления.

Кроме того, стороны достигли согласия о необходимости выработки общих рекомендаций относительно обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти Украины с целью усиления присутствия продукции украинских производителей на внешних рынках.

МИД, в свою очередь, согласилось предоставлять украинским производителям – членам Объединенного движения работодателей организационную и информационную поддержку в реализации внешнеэкономических проектов за рубежом и выходе на новые рынки сбыта.

После подписания соглашения К.ГРИЩЕНКО отметил последовательность политики МИД относительно создания благоприятных условий отечественным производителям на внешних рынках и предоставления соответствующей поддержки со стороны государства.

«Президент Украины поставил перед МИД четкое задание – экономизировать внешнюю политику нашего государства. В марте в министерстве был создан Совет экспортеров, в который вошли ведущие машиностроительные компании Украины. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с организацией, объединяющей предприятия, на которых работают около 8 млн. работников. Таким образом, мы увеличиваем круг тех, кто заинтересован в выходе на новые международные рынки сбыта и кто нуждается в нашей квалифицированной поддержке», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

В свою очередь, Д.ФИРТАШ заявил, что украинским работодателям и дипломатам необходимо совместно предпринимать энергичные шаги, направленные на расширение экономического присутствия Украины на мировых рынках. «Государству и бизнесу необходимо консолидировать свои усилия для обеспечения стабильного экономического роста Украины. Только объединив усилия и получив поддержку государства, отечественная экономика сможет успешно работать на внешних рынках», - заметил председатель Объединенного движения работодателей.

По словам Д.ФИРТАША, примерами эффективного сотрудничества государства и бизнеса в развитии внешнеэкономического сотрудничества могут быть Германия и Нидерланды. В этих странах, отметил он, экономический рост обеспечивается за счет экспорта – в Германии он составляет 46% ВВП, в Нидерландах – 67%.

Д.ФИРТАШ подчеркнул, что для украинских работодателей международная деятельность является одним из приоритетов. «Сейчас мы развиваем активное сотрудничество с партнерскими организациями Китая, Индии, России, стран Европейского Союза. В дальнейшем мы планируем оказывать поддержку украинскому бизнесу на системной основе. И в этом мы рассчитываем на профессионализм украинских дипломатов», - добавил Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ значительно расширил полномочия МИД Украины во внешнеэкономической сфере. Торгово-экономические миссии, которые раньше подчинялись Министерству экономики Украины, в 2010 году были преобразованы в экономические отделы заграничных дипломатических учреждений, и на сегодняшний день подчинены МИД Украины. Согласно новому положению о МИД, министерство наделено функциями оказания помощи украинским предприятиям в продвижении отечественной продукции на внешние рынки сбыта, поиске потенциальных партнеров, проведении за рубежом презентационных мероприятий и содействии привлечению инвестиций в Украину. Для выполнения поставленных руководством Украины заданий 15 марта 2011 года при МИД был создан Совет экспортеров, в состав которого вошли 17 ведущих предприятий машиностроения с годовым товарооборотом более 40 млрд. грн. Планируется значительное расширение Совета в ближайшей перспективе.

Объединенное движение работодателей Украины объединяет 21 организацию работодателей. Их членами являются предприятия и организации, на которых работают почти 8 миллионов человек.