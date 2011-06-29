Предприятия, нанимавшие работников без оформления, уплатили 164 млн. грн. штрафов - ГНСУ

С начала года украинским предприятиям, которые нанимали работников без официального заключения трудовых договоров, доначислено почти 164 млн. грн. штрафных санкций и налога на доходы физических лиц.

Об этом сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Всего нами выявлено 53 тыс. граждан, которых использовали без официального трудоустройства. Кроме того, выявлено 22 тыс. человек, которые занимались мелким предпринимательством без каких-либо разрешительных документов – все они зарегистрированы и взяты на учет в налоговых органах», - сообщил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, в самых тяжелых случаях, когда раскрывались многочисленные нарушения трудового и налогового законодательства, против субъектов хозяйствования возбуждались уголовные дела.

А.КЛИМЕНКО привел пример, как в Луганской области частное предприятие без какого-либо оформления трудовых отношений наняло две строительных бригады общим количеством 47 человек. Рабочие строили зернохранилища, коровники и коттеджи, получая зарплату в «конвертах». Никаких бюджетных отчислений из выплачиваемых сумм (около 2 млн. грн.) в бюджет не осуществлялось. Директор предприятия сегодня привлекается к уголовной ответственности.

В Запорожской области производитель запчастей для сельскохозяйственной техники отчитывался перед ГНСУ об 11 наемных работниках. Однако проверкой установлено, что в действительности на производстве работало 57 рабочих.

В Херсонской области в офисе частного предприятия были изъяты ведомости «двойной бухгалтерии», согласно которым 52 работника получили от работодателя 111 тыс. грн. «серой» зарплаты. При этом официально трудоустроенными были только семь человек.

По словам А.КЛИМЕНКО, в целом с начала года по материалам проверок относительно гарантий оплаты труда налоговой службой возбуждено 103 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). В другие правоохранительные органы направлено 597 материалов для принятия решения в соответствии с действующим законодательством, по результатам рассмотрения которых возбуждено 252 уголовных дела (150 – за грубое нарушение трудового законодательства, 69 – по фактам невыплаты заработной платы).

Заместитель председателя ГНСУ заверил, что налоговая и дальше будет усиливать работу по легализации доходов граждан. «В данном случае речь идет не только о бюджетных потерях, но и о социальной и правовой защищенности наемных работников. Я не знаю, кто больше виноват в текущей ситуации – тот, кто предлагает работу без оформления, или тот, кто на это соглашается. Но эту позорную практику мы прекратим», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.