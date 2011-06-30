Sotheby's установил рекорд среди аукционов, выручив в среду 108,8 млн. фунтов стерлингов

Британский аукционный дом Sotheby`s установил рекорд среди аукционов произведениями современного искусства, выручив в среду 108,8 миллиона фунтов стерлингов /174,1 миллиона долларов/, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuter.

Аукцион, на котором своих новых обладателей нашли более 30 работ 1960-х и 1970-х годов, состоялся в среду вечером в Лондоне. Sotheby`s обошел своего главного конкурента - аукционный дом Christie`s, который во вторник тоже провел торги картинами современных художников и выручил 126 миллионов долларов.

Топ-лотом аукциона в среду стала картина английского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Скорчившаяся обнаженная" /1961 год/, нынешний обладатель которой отдал за нее 8,3 миллиона фунтов стерлингов.

С молотка также ушли картины немецких художников Георга Базелица, Герхарда Рихтера и Зигмара Польке.

Топ-лотом торгов Christie`s, которые тоже состоялись в Лондоне, стало еще одно полотно Бэкона - "Набросок к портрету" - ушедшее за 18 миллионов фунтов стерлингов.