GRECO заявляет об ухудшении борьбы с коррупцией в Европе

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) заявляет о ухудшении борьбы с коррупцией в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в опубликованном ежегодном докладе GRECO.

Согласно сообщению пресс-службы Совета Европы, представляя доклад, глава GRECO Драго КОШ отметил, что достижения ряда стран, в первую очередь, членов ЕС, в сфере борьбы с коррупцией названы «в целом неудовлетворительными».

«Мы не можем принять пессимистическое мнение, что коррупция – это зверь, которого нельзя обуздать. Страны-члены и международные организации должны увеличить свои усилия», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, GRECO была создана в 1999 году. На сегодня в организацию входят 48 европейских стран и США.