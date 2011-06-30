Беспорядки в Каире могут негативно сказаться на туристическом секторе Египта - министр

Беспорядки, охватившие центр Каира в минувшие вторник и среду, могут негативно сказаться на восстановлении туристического сектора, заявил министр туризма Египта Мунир Фахри Абдель Нур на встрече с журналистами.

С вечера вторника в центре Каира происходили столкновения молодежи с полицией. Как сообщает РИА Новости, в среду площадь оказалась частично блокирована демонстрантами, на проезжей части вновь появились баррикады. Демонстранты провоцировали драки с полицией, не пускали на площадь автотранспорт.

"Туризм - это очень чувствительная отрасль, реакция туристов, которые ищут спокойное и безопасное место для отдыха, будет, к сожалению, негативной и не заставит себя долго ждать", - сказал министр.

Он отметил, что в последние месяцы в туристическом секторе Египта, который опирается на иностранных туристов, наблюдалась положительная динамика. "Я полагал, что спокойствие возвращается в Египет, и это не было необоснованным оптимизмом с моей стороны, ведь также думали и иностранные туристы", - добавил Абдель Нур.

По данным министра, если в разгар волнений в Египте в феврале этого года снижение числа туристов по сравнению с предыдущим годом составляло 80%, то за первые три недели июня этот показатель не превышал 30%.

Более того, наблюдался даже рост числа отдыхающих из арабских стран, которые традиционно посещают "страну пирамид" в летние месяцы.

Военные власти и правительство страны после беспорядков призвали население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. МВД Египта пообещало досконально разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Ситуация в Египте остается нестабильной с начала года. 11 февраля на фоне массовых беспорядков, экономического спада и обвала системы безопасности ушел в отставку президент Египта Хосни Мубарак. Он передал власть Высшему совету вооруженных сил Египта.

В последние недели в стране нарастает новая волна народного недовольства уже военными властями, которых обвиняют в затягивании демократических реформ. На 8 июля в Египте намечена очередная массовая акция протеста в поддержку преобразований.

Туризм - одна из главных отраслей экономики Египта, в которой занято более 10% трудоспособного населения страны. Общее число иностранных туристов, ежегодно посещающих "страну пирамид", составляет около 14 миллионов человек. В 2010 году доходы Египта от туризма составили порядка 13 миллиардов долларов.