На сегодняшних торгах ожидается ослабление доллара - эксперт

На сегодняшних торгах ожидатся ослабление доллара США. Пара EUR/USD, скорее всего, отправится к уровню 1.4500, для GBP/USD целью выступит отметка 1.6100. Для пары USD/CHF целевым уровнем будет 0.8300. USD/JPY будет котироваться в диапазоне 80.50–81.00, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, инвесторы в ожидании публикации важных экономических данных по еврозоне, США и Канаде. Кроме того, на четверг запланировано выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише в Брюсселе.

По еврозоне в первую очередь стоит обратить внимание на данные по изменению числа безработных в Германии, которые, согласно прогнозам, покажут снижение, что соответственно может оказать поддержку европейской валюте. Во второй половине дня будет опубликовано число первичных заявок на получение пособия по безработице и индекс деловой активности Chicago PMI.