ЕК представила проект бюджета на 2014-2020гг. - расходы увеличены до 972,2 млрд. евро

Еврокомиссия представила проект бюджета на 2014-2020 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, документ предполагает, что расходы составят 972,2 млрд. евро (1% валового национального дохода), а обязательства по выплатам с учетом многолетних программ – 1025 млрд. евро (1,05% валового национального дохода стран ЕС).

Основными направлениями расходов станут создание новых рабочих мест, экономическое развитие, поддержка сельского хозяйства и внедрения природоохранных «зеленых» технологий, а также усиление роли ЕС на международной арене.

Среди прочего, проектом бюджета, в частности, предполагается израсходовать 40 млрд. евро Инструмента объединения Европы и 10 млрд. евро Фонда взаимодействия на инфраструктурные проекты в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникаций с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь между всеми регионами ЕС.

В целом же, на развитие взаимодействия регионов в проекте бюджета планируется израсходовать 376 млрд. евро.

Общая сельскохозяйственная политика, согласно с предложением Еврокомиссии, «обойдется» бюджету в 371,72 млрд. евро. При этом, треть прямой поддержки фермерам будет зависеть от внедрения ими природоохранных технологий.

70,2 млрд. евро в проекте бюджета отводится на внешние отношения, при этом, 16 млрд. евро из них планируется потратить на политику соседства с целью продвижения «демократии и процветания» в странах - соседях ЕС.

Кроме того, 20,6 млрд. евро из этих средств планируется израсходовать на помощь беднейшим странам мира.

Проект бюджета также предполагает рост инвестиций в исследования до 80 млрд. евро.

Кроме того, Комиссия предлагает потратить 4,1 млрд. евро на борьбу с преступностью и терроризмом, а также 3,4 млрд. евро – на политику миграции и предоставления убежища.

Как сообщал УНИАН, многолетний бюджет на 2007-2013 годы предполагает общие расходы в 925,57 млрд. евро (1,06% валового национального дохода), обязательства по расходам – 975,77 млрд. евро (1,12% валового национального дохода).