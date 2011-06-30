Еврокомиссия предложила изменить систему наполнения бюджета ЕС

Европейская комиссия предложила изменить систему наполнения бюджета ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили на пресс-конференции вечером 29 июня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и комиссар ЕС по вопросам финансовых программ и бюджета Януш ЛЕВАНДОВСКИ, представляя проект многолетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

Согласно предложениям, планируется ввести налог на финансовый сектор, а также европейский налог на добавленную стоимость, средства от которых будут направляться на финансирование бюджета ЕС.

"Это логично с точки зрения прозрачности", - заявил Президент Еврокомиссии.

По словам представителей Еврокомиссии, цель новых налогов заключается в создании «солидной основы» для финансирования бюджета ЕС, а также в сокращении прямых платежей в бюджет ЕС от стран-членов.

Как сообщал УНИАН, на сегодня основными источниками средств в бюджет ЕС являются таможенные пошлины на агропродукцию, импортируемую из третьих стран, в случае, если производство аналогичной агропродукции в странах-членах ЕС поддерживается из бюджета Евросоюза; процент от налога на добавленную стоимость, перечисляемый странами-членами ЕС в бюджет Евросоюза, а также процент от валового национального дохода стран-членов ЕС.

Кроме того, к дополнительным доходам бюджета ЕС относятся налоги на зарплату персонала ЕС, взносы третьих стран за участие в ряде программ ЕС, а также штрафы, накладываемые Еврокомиссией на компании за нарушение антимонопольного законодательства.