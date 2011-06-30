Межбанк: снижение котировок продолжилось - 7,9865/7,9915 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9865/7,9915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2863/67, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5925/11,6010. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4514/16 (среда — 1,4411/13).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.