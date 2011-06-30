Еврокомиссия предлагает сократить расходы на чиновников
12:47, 30 июня 2011Финансы
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Европейская комиссия предлагает сократить расходы на европейских чиновников.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение представлено вместе с предложением о проекте бюджета Европейского Союза на 2014-2020 годы.
Предполагается, в частности, сократить персонал европейских институтов на 5% или на 2,5 тыс. человек.
При этом Еврокомиссия считает возможным увеличить продолжительность рабочей недели для оставшихся 47,5 тыс. чиновников с нынешних 37,5 до 40 часов без увеличения зарплат.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает увеличить пенсионный возраст для чиновников с 63 до 65 лет.
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