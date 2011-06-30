Госкомстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале до 5,3%

По данным Государственного комитета статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,3% (согласно предварительным данным Госкомстата рост составлял 5,2%).

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно сообщению, рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

По данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам I квартала 2011 года составил 263,55 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, номинальный валовой внутренний продукт Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.