Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9800-7,9860 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9865/7,9915, к 12:00 цены снизились 7,9815/7,9845. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9800/7,9860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2863/67, к 12:00 цены понизились 0,2862/65. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2861/64. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8950 (-0,0651).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4514/16, а к 15:00 понизились 1,4470/72 . Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5925/11,6010, к 12:00 цены ушли вниз 11,5655/11,5740. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5475/11,5600.