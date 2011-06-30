Инфляция в еврозоне не изменилась

Брюссель. По предварительным данным, годовая инфляция в июне 2011 года (июнь-2011 к июню-2010) в зоне евро составит 2,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2011 года годовая инфляция составляла в еврозоне 2,7%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 3,2%.

В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.