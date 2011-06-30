S&P подтвердила и повысила рейтинг Крыма

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам Автономной Республики Крым со «стабильного» на «позитивный». Одновременно подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «В-» и повышен рейтинг по национальной шкале с «uaBBB-» до «uaBBB».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, пересмотр прогноза обусловлен мнением рейтингового агентства о том, что Крым сумеет обеспечить рост доходов и сохранить невысокую долговую нагрузку.

S&P отмечает, что уровень рейтингов отражает низкую предсказуемость доходов и в целом небольшую финансовую гибкость доходов и расходов бюджета АР Крым, обусловленные волатильной и недофинансированной украинской системой межбюджетных отношений; а также низкий уровень благосостояния этого региона и его большие потребности в расходах. Дополнительное давление на уровень рейтингов оказывает чрезмерно высокая доля одного налогоплательщика в структуре важных для Крыма акцизных платежей.

«Указанные недостатки компенсируются тем, что уровень расходов Крыма на обслуживание и погашение долга в ближайшие несколько лет, по нашему мнению, останется невысоким. Другим фактором, позитивно влияющим на уровень рейтингов, является благоприятное географическое положение Крыма на побережье Черного моря, которое, как мы ожидаем, будет способствовать экономическому развитию этого региона в долгосрочной перспективе», - говорится в сообщении S&P.

Прогноз «Позитивный» отражает ожидания S&P относительно того, что экономика и доходы бюджета Крыма будут расти ввиду благоприятного географического положения этого региона, а заимствования, производимые в 2011-2013 гг., будут только среднесрочными, в результате чего расходы на обслуживание и погашение долга не превысят 3-4% текущих доходов.

«Более высокие, чем ожидается, доходы, финансовые показатели, объем денежных средств на счетах, а также более низкие, чем ожидается в нашем базовом сценарии, уровни долга и расходов на его обслуживание и погашение могут стать основанием для позитивных рейтинговых действий» - говорится в сообщении S&P.

При этом указывается, что снижение налоговых поступлений и межбюджетных перечислений, способное привести к ухудшению финансового состояния региона и более низким, чем ожидается, финансовым результатам и показателям ликвидности, может стать причиной изменения прогноза на прежний, «Стабильный», — особенно если в результате проведения более агрессивной политики заимствований в среднесрочной перспективе, или накопления краткосрочных долговых обязательств уровень расходов на обслуживание и погашение долга Крыма в 2011-2013 гг. превысит 5-6%.