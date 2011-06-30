Съезд АУБ состоится в ближайшие месяцы

Съезд Ассоциации украинских банков (АУБ), проведение которого было сорвано 24 июня 2011 года, состоится в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы АУБ со ссылкой на председателя Совета АУБ, народного депутата Станислава АРЖЕВИТИНА и президента АУБ Александра СУГОНЯКО.

«Отчетно-избирательный Съезд Ассоциации украинских банков будет обязательно проведен исполнительной дирекцией АУБ», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 24 июня на пресс-конференции руководство АУБ заявило о возможной причастности Национального банка Украины к срыву XV съезда организации, в частности, давлении на членов Ассоциации, которое привело к массовому отзыву заявок на участие в съезде банковского объединения с последующим его срывом из-за отсутствия кворума.

В свою очередь президент Харьковского банковского союза (член АУБ) Анатолий ВОЛАК заявил, что АУБ само лишило участников возможности попасть на очередной XV съезд. По его словам, часть делегатов только накануне вечером получила приглашения и повестку дня съезда. «…Когда этот скандальный съезд начался в пятницу, часть участников не смогли на него попасть из-за отказа бритоголовых парней пустить в помещение, ссылаясь на отсутствие их фамилий в списках», - отметил А.ВОЛАК.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков создана в 1990 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация. АУБ объединяет действующие в Украине коммерческие банки и представляет их системные интересы в отношениях с Национальным банком и другими государственными и негосударственными учреждениями и организациями.

Членами АУБ являются 120 из 180 действующих в Украине коммерческих банков. Также в состав АУБ входят 5 региональных банковских союзов.

Высшим органом управления АУБ является съезд, который должен созываться не реже одного раза в год и не позже 1 июля.