Объем кредитования корпоративного сектора в 2011 году может возрасти до 15% - эксперт

Объем кредитования корпоративного сектора в Украине может возрасти с 7,9% в 2010 году до 15% в 2011 году.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, украинские коммерческие банки при восстанавливающемся реальном секторе экономики все интенсивнее проявляют свою активность. Этому способствует прогнозируемое благоприятное развитие ситуации на внешних рынках, что, в свою очередь, подтолкнет к развитию украинские предприятия.

Как полагает А.СУХОРУКОВ, «от темпов роста кредитования корпоративного бизнеса будет отставать динамика роста малого и среднего бизнеса, что вызвано меньшим, чем было до кризиса, количеством финансово здоровых компаний. Более того, у данного сегмента рынка относительно реже присутствует определенная стратегия дальнейшего развития собственного бизнеса».

В то же время, добавил эксперт, заявления НБУ о неизменности учетной ставки и ставки рефинансирования воспринимается банками и предприятиями позитивно с ожиданием того, что в ближайшее время ресурсы дорожать не будут.