Эксперт: сейчас в банках идет приток депозитов, поэтому по ним снижаются ставки

На сегодняшний день идет приток депозитов в банках, в связи с чем каждую неделю происходит снижение ставок по вкладам.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «сегодня все банки заинтересованы в длинных гривневых ресурсах, которые им необходимы для активного кредитования населения». Самыми прибыльными являются долгосрочные вклады сроком 6-12 месяцев, а депозиты на 1 месяц становятся маловыгодными.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, за период с 20 по 24 июня на рынке депозитов физических лиц изменения были незначительные. Процентные ставки по вкладам в валюте изменили только несколько из анализируемых банков. Процентные ставки по депозитам по депозитам в гривне на конец периода, по сравнению с позапрошлой неделей, были такими: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя - 6,01%); 3 месяца – от 4,2 до 13,0% (средняя - 8,95%); 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,58 %); 12 месяцев – от 8,0 до 15,50% (средняя - 11,93%).

По информации эксперта, ставки по вкладам в долларах США к концу прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,38%); 3 месяца – от 2,0 до 7,75% годовых (средняя – 4,70%); 6 месяцев – от 2,05 до 8,25% (средняя - 5,39%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,05%). По вкладам в евровалюте: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,0% годовых (средняя - 2,18%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% (средняя - 3,11%); 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 3,58%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,15%).