Курс пары EUR/USD сегодня может подняться до уровня 1,4550 - эксперт

Курс пары EUR/USD на торгах в пятницу, 1 июля, может подняться до уровня 1,4550. Фунт приблизится вплотную к отметке 1.6100, по USD/CHF и USD/JPY возможно движение в районе достигнутых показателей, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными новостями для валютного рынка в последний торговый день недели будут: индексы PMI для производственного сектора Германии, ЕС и Великобритании, уровень безработицы еврозоны и производственный индекс ISM США.