Межбанк: снижение котировок продолжилось - 7,9820/7,9870 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9820/7,9870 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2861/65, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,5905/11,5995. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,4516/18 (четверг — 1,4514/16).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.