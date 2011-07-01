Лисичанский НПЗ готов к переходу на Евро-4. Отгрузка начнется в течение нескольких дней

Принадлежащий ТНК-ВР Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) завершил модернизацию технологических установок для перехода на выпуск бензинов класса Евро-4.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «ТНК-BP Коммерс».

В сообщении отмечается, что таким образом предприятие полностью готово к работе по стандартам повышенного качества и в течение нескольких дней начнет отгрузки нового продукта на внутренний рынок для нужд собственной сбытовой сети и партнеров.

«Инвестиционный бюджет проектов по повышению качества продукции на «ЛИНИКе» составляет около 120 млн. долл. Для перехода на Евро-4 мы модернизировали установки гидроочистки дизельного топлива и изомеризации, реконструировали заводское оборудование, ужесточили технологический режим работы установок риформинга, каталитического крекинга и изомеризации», - отметил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, следующим этапом модернизации предприятия должен стать переход на нормы Евро-5. Для этого на НПЗ необходимо модернизировать установки по производству водорода и серы, а также построить установку обессеривания бензинов. Сроки реализации этих проектов будут зависеть от ситуации на украинском рынке и возможности получать возврат на вложенный капитал.

Как сообщалось ранее, Лисичанский НПЗ может уже в 2012 году освоить выпуск нефтепродуктов Евро-5. Развитие предприятия сдерживают неравные условия конкуренции с заводами Таможенного союза, получающими сырье для переработки без уплаты экспортной пошлины на нефть.

Отмена пошлин на импортные нефтепродукты в мае 2005 года привела к тому, что доля иностранного топлива на украинском рынке выросла почти в 6,5 раза. В текущем году субсидируемое преимущество НПЗ России, Беларуси и Казахстана перед украинскими компаниями достигло рекордных 180 долл. на тонне нефти. Это обусловило падение внутреннего производства и загрузку мощностей украинских заводов на уровне 20-30%. Доля импорта из стран Таможенного союза постоянно растет и к концу 2011 года может достигнуть 70% украинского рынка нефтепродуктов.

Напомним, в 2000-2010 гг. ТНК-BP вложила в развитие своего бизнеса в Украине более 1 млрд. долл., из них 600 млн. долл. – в Лисичанский НПЗ. В 2011 году инвестиции в завод составят порядка 70 млн. долл.

В 2007 г. Лисичанский НПЗ первым из украинских заводов начал производство дизельного топлива Евро-4. Европейские экологические стандарты (нормы "Евро") регламентируют содержание в выхлопе автомобилей углеводородов, оксидов азота, угарного газа и твердых частиц. Стандарт Евро-4 предусматривает уменьшение содержания окиси азота в автомобильном выхлопе на 30%, твердых частиц – на 80%, серы – на 0,005%, ароматических углеводородов – на 35%, бензола – на 1%.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).