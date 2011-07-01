Дефицит Госбюджета Украины сократился почти в 10 раз – до 1,576 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-мае 2011 года сведен с дефицитом 1,576 млрд. грн., что почти в 10 раз меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета составили 119,047 млрд. грн., что на 26,9% превышает соответствующий показатель 2010 года. В том числе в общий фонд Госбюджета поступило 103,570 млрд. грн.

В том числе налоговые поступления увеличились на 51% - до 102,230 млрд. грн., неналоговые - сократились на 31,2% - до 15,431 млрд. грн.

Расходы Госбюджета увеличились на 8,9% - до 119,625 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда составили 105,563 млрд. грн.

В январе-мае 2011 года из Госбюджета было выдано кредитов на 2,118 млрд. грн., возвращено – 1,120 млрд. грн.

По данным Минфина, в январе-мае 2011 г. на обслуживание государственного долга было израсходовано 7,663 млрд. грн., на его погашение – 20,640 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 299,120 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,136 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 337,562 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,402 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.