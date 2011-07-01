Нацбанк прогнозирует инфляцию в т.г. на уровне 9-11%, рост ВВП — 4,5-5,5%

По оценкам Национального банка Украины, инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10±1%, рост валового внутреннего продукта Украины в 2011 году — 5±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ).

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре (май 2011 г.) размещенном на офицальном сайте НБУ.

«Ожидание лучшего урожая в 2012 году и существенное уменьшение вторичных эффектов от подорожания продовольствия приведет к сокращению инфляции. По оценкам департамента, в 2011 г. темпы потребительской инфляции составят 10,0±1%, а в 2012 г. снизятся до 8,0±1% (7,0±1% в предыдущем прогнозе)» - говорится в обзоре

По данным Нацбанка, основными причинами роста инфляции в 2011 году будут выступать факторы предложения. Длительное и существенное повышение цен на сырьевые товары на мировых рынках приведет к подорожанию продуктовых товаров (как сырых, так и с большой степенью обработки) и росту административно-регулируемых тарифов. Вместе с тем, повышение последних будет весьма значительным вследствие обязательства перед МВФ о необходимости их приведения к экономически обоснованному уровню, однако меньше, чем ожидалось в предыдущем квартале.

Кроме того, указывается, что базовая инфляция также в значительной мере будет обусловлена эффектом подорожание сырьевых товаров. Усилия Нацбанка, направленные на предотвращение значительных колебаний обменного курса гривни к долару, будут удерживать импортируемую инфляцию на уровне, близком к инфляции стран-партнеров, а также определенной степени стабилизировать инфляционные ожидания.

В НБУ считают, что совокупный спрос будет иметь нейтральное влияние на динамику цен, поскольку по результатам проведенного анализа разрыв ВВП будет незначительным и постепенно уменьшится до нуля в конце 2012 года.

Также сообщается, что после улучшения Госкомстатом оценки роста ВВП Украины в январе-марте 2011 года с 5,2% - до 5,3%, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП по итогам 2011 года, при этом ухудшил прогноз на 2012 год.

«Оценку роста ВВП в целом на 2011-2012 годы мы оставляем на уровне предыдущего прогноза. Однако, из-за существенного уточнения Госкомстатом статистических данных по ВВП, мы несколько повышаем оценку темпов роста ВВП в 2011 году до 5,0±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ) и немного снижаем оценку роста ВВП в 2012 году до 4,0±0,5% (4,5±0,5% в предыдущем прогнозе НБУ)» - говорится в обзоре Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2011 года против апреля 2011 года составила 0,6%.