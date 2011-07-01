Объем денежных переводов в Украину увеличился на 22% - до 1,489 млрд. долл.

Объем денежных переводов в Украину из-за рубежа в январе-марте 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 22% - до 1,489 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В т.ч. через корреспондентские счета банков поступило 738 млн. долл., через международные платежные системы - 551 млн. долл. По оценкам НБУ, 200 млн. долл. было ввезено в Украину по неформальным каналам.

Из общего объема частных денежных переводов в Украину оплата труда составляет 857 млн. долл., переводы от работающих за рубежом - 402 млн. долл.

Наибольший объем денежных переводов поступил в Украину в январе-марте из России (376,6 млн. долл.), США (144,9 млн. долл.), Германии (97,2 млн. долл.), Греции (78,5 млн. долл.), Италии (76,4 млн. долл.), Кипра (64,7 млн. долл.).

Как сообщалось, по данным Нацбанка, в 2010 году объемы денежных переводов составили 5,9 млрд. долл. (4,3% ВВП).