Украина и Лаос должны ускорить подготовку договора о сотрудничестве - Клюев

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ считает необходимым ускорить подготовку и подписание договора о торгово-экономическом сотрудничестве между Украиной и Лаосом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня в ходе встречи с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном СИСУЛИТОМ.

А.КЛЮЕВ отметил, что у Лаоса и Украины есть перспективы для сотрудничества в сфере авиастроения, промышленного машино- и приборостроения, в горной промышленности и геологоразведке, энергетике и сельском хозяйстве.

Т.СИСУЛИТ в свою очередь отметил, что Лаос особенно заинтересован в украинских инвестициях в горнодобывающую промышленность и энергетику. Вместе с этим, Лаос хотел бы поставлять в Украину кофе, бананы и другие тропические фрукты.

Участники встречи договорились, что в ближайшее время лаосская сторона предоставит украинской детальную информацию о предлагаемых инвестиционных проектах, а также о законодательной базе, определяющей регуляторную и инвестиционную среду Лаоса.

Собеседники также достигли предварительной договоренности о проведении бизнес-форума с участием компаний Лаоса и Украины, заинтересованных в сотрудничестве, на котором могли бы обсуждаться уже конкретные проекты.