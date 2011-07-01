Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9900-7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9820/7,9870, к 12:00 сузился спрэд - 7,9830/7,9860. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 7,9900/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2861/0,2865, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2862/0,2865. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2866/0,2870. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8500 (-0,0450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4470/1,4550.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5905/11,5995, к 12:00 цены повысились до 11,5917/11,6001. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до уровня 11,5765/11,5875.