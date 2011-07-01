Борьба с коррупцией похожа на битву с драконом – Клюев

Борьба с коррупцией в Украине похожа на битву с многоголовым драконом, у которого, после отрубания одной головы, вырастают три новые, считает первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ.

Об этом он написал в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«Борьба с коррупцией в нашей стране напоминает мне битву с многоликим драконом: отрубишь одну голову – вырастет три других.

Для меня, как для первого вице-премьера и министра экономического развития и торговли, эта проблема – одна из ключевых. Коррупция тормозит экономическое развитие Украины, значительно ухудшает деловой климат и создает барьеры для привлечения инвестиций», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он считает, что плностью победить коррупцию невозможно. Это не удавалось ни одной стране мира.

«Наша главная задача на данном этапе – кардинально минимизировать ее проявления, значительно улучшить среду для свободного развития бизнеса. Важно создать условия для чиновника, в которых он бы не смог заниматься коррупцией», - отмечет А.КЛЮЕВ.

Он уверен, что один из лучших способов борьбы с коррупцией – это дерегуляция экономики.

«Признаюсь честно, на этом пути мы сразу столкнулись с отчаянным сопротивлением чиновников всех уровней. Думаю, никому не нужно объяснять почему? Десятки законов, упрощающие регуляторную среду, еще не заработали. Но заработают. Нельзя ждать от системы, которая разлагалась десятилетиями, что она поменяется в одночасье. Но мы целенаправленно ее меняем», - отмечает первый вице-премьер.

Каждый чиновник, уверен А.КЛЮЕВ, должен лично отвечать за создание новых административных барьеров на пути развития бизнеса. При этом он отмечает, что принят закон, значительно усиливающий его ответственность в этом отношении.

Например, если госслужащий безосновательно затягивает выдачу необходимых документов, то ему на первый раз грозит штраф до 850 грн., а на второй – моментальное увольнение.

Кроме того, А.КЛЮЕВ также напоминает, что на сегодняшний день в Украине уже значительно упрощена разрешительная система, процедуры открытия и закрытия бизнеса, отменено лицензирование 90% видов работ и 30% видов предпринимательской деятельности. Введен декларативный принцип. В первую очередь это касается многих видов малого бизнеса.

Также сокращается количество платных административных и государственных услуг, а количество предприятий, которое их предоставляет с 11 тыс. до конца 2011 года сократится до около полутора тысяч, планируется создать систему единого «электронного окна» для предоставления подобных услуг.

Кроме того, отмечает в своем блоге А.КЛЮЕВ, сокращается количество контролирующих органов. «В Украине их было больше, чем в любой другой стране СНГ – 79, в то время как, например, в Молдове их – 56, в Беларуси – 40, а Казахстане – 30. Был принят закон, по которому при каждом министерстве и ведомстве должен быть только один контролирующий орган (при старом Минтрансе, например, было пять инспекций, а при Минагрополитики - вообще восемь). Это, в свою очередь, ведет к сокращению числа чиновников и уменьшению количества проверок», - пишет первый вице-премьер.

Он также отмечает, что скоро планируется отменить около 24 тыс. актов местных органов власти.

«Только анализ всей местной нормативной базы занял не один месяц. Именно эти документы незаконно вводили множество лишних процедур и поборов. Важно, чтобы после их отмены не появлялись новые. Угроза увольнения это хорошо, но, как известно, за последние годы некоторые чиновники вообще перестали чего-либо бояться. Уверен, постепенно мы поменяем их сознание», - пишет А.КЛЮЕВ.

Он считает, что необходимо создать такие условия, чтобы предприниматель минимально контактировал с представителями контролирующих органов. Необходимо максимально использовать возможности электронных средств. В таком случае значительно уменьшаются возможности для коррупции. Заработает механизм электронной регистрации предпринимателей и соответствующий взаимообмен информацией между всеми участниками госрегистрации.

Затем будет создан единый веб-портал предоставления административных услуг, через который граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут получать услуги в режиме он-лайн. Подобная работа, отмечает первый вице-премьер, ведется и в рамках Министерства экономического развития и торговли.

«Подводя итоги, хотел бы ответить на вопрос, который мне задают предприниматели: когда бизнес и граждане смогут почувствовать первые конкретные результаты дерегуляции? Кстати, об этом часто пишут и в комментариях к блогу. По этому поводу у меня есть простой и конкретный ответ: если все запланированные шаги будут реализованы, то первые результаты будут заметны уже к концу этого года. И я лично все для этого сделаю», - написал в своем блоге А.КЛЮЕВ.

http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/apklyuyev/a39994