Президент ЕС считает, что евро остается стабильной валютой

Брюссель. Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ считает, что евро остается стабильной валютой.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Совета ЕС, об этом Г. Ван РОМПОЙ заявил сегодня в Варшаве после встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

«То, с чем мы встретились, – это не кризис евро. Как валюта, он усилил свою ценность на международных монетарных рынках», - сказал Президент Европейского Совета.

По его словам, за всю историю своего существования евро сохранил низкую и стабильную инфляцию, а торговый баланс практически уравновешен.

«Общий уровень государственного долга ниже, чем в США или в Японии», - подчеркнул Г. Ван РОМПОЙ.

Вместе с тем, он отметил, что сейчас три страны ЕС столкнулись с суверенным долговым кризисом.

В связи с этим Г. Ван РОМПОЙ отметил необходимость усиления взаимодействия в рамках еврозоны.

«Мы стали настолько зависимы друг от друга, что проблема одной страны является проблемой всех членов клуба», - подчеркнул Президент Европейского Совета.