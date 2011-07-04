На этой неделе Верховная Рада в целом примет пенсионную реформу?

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО надеется, что на следующей неделе Верховная Рада в целом примет законопроект о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я очень хотел бы верить, что будет проголосован проект в целом», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что правительство ведет переговоры с народными депутатами по поводу принятия законопроекта. «Мы ведем (переговоры – УНИАН), убеждаем, говорим о среднесрочных перспективах. Это не очень легкая работа», - отметил вице-премьер.

Как предположил С.ТИГИПКО, депутаты не согласятся с тем, чтобы норма об ограничении максимальных пенсий распространялась на пенсии, которые были назначены до вступления в силу закона о пенсионной реформе. «Я думаю, что Верховная Рада не согласится поддержать такое предложение», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, законопроектом о пенсионной реформе максимальную пенсию предлагается ограничить 10-ю прожиточными минимумами. На сегодняшний день эта сумма составляет 7,64 тыс. грн.