Пара евро/доллар на этой неделе может достигнуть двухмесячного максимума - эксперт

Валютная пара евро/доллар в течение текущей торговой недели (4-8 июля) может достигнуть уровня 1.47 – максимума последних двух месяцев. Пара фунт/доллар будет иметь возможность постепенно вернуться к отметке 1.62, швейцарский франк заново начнет движение к уровню 0.83, а в отношении японской иены USD вряд ли удержится ниже уровня 81, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участники валютного рынка в ожидании публикации дынных по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Согласно прогнозам, количество новых рабочих мест в Штатах за отчетный месяц увеличилось на 90 тыс., после последнего роста на 54 тыс.

Подтверждение подобных прогнозов способно укрепить позиции доллара, но это случится лишь в конце недели. До этого времени к выходу запланированы не менее важные новости, из которых стоит выделить изменение объемов промышленных заказов в Германии и США, объемы промышленного производства в Великобритании и Германии, а также публикации решений по изменению основной процентной ставки центральными банками Австралии, Великобритании и еврозоны. Кроме того, инвесторы в ожидании релизов данных по Новой Зеландии, Швейцарии, Канаде и Австралии.