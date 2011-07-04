Активизация потребительского кредитования приведет к новым «плохим» займам - банкир

Банки, которые сейчас активно предлагают беззалоговые потребительские кредиты, вскоре столкнутся с новыми случаями плохого обслуживания этих займов клиентами. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель правления банка «Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«Конкуренция на рынке потребительских кредитов растет, и это логично, ведь ипотека и автокредитование пока далеки от докризисного уровня, а банкам нужно зарабатывать на займах, чтобы перекрывать свои расходы по депозитным операциям», - отмечает банкир.

В то же время, добавил он, нет сомнения в том, что часть нынешних потребительских займов, которые выдаются без залога, в ближайшем будущем перейдет в категорию «токсичных» активов банков. Уровень инфляции выходит за рамки правительственных доходов, и реальные доходы населения не растут, поэтому часть граждан, наверняка перестанет должным образом обслуживать кредиты, проценты по которым находятся в диапазоне 35-60%. Впрочем, с учетом таких высоких ставок и при наличии большего количества клиентов, желающих взять кредит, банки все равно должны заработать на новых «потребностях».

Справка УНИАН.ПАО "Банк Кипра" – это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 35 отделений в 9 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.