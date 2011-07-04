У Януковича есть возможности заставить богатых платить реальные налоги - Томенко

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что сегодня у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА есть все возможности выполнить свои предвыборные обещания и заставить богатых начать платить реальные налоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, вице-спикер подчеркнул, что в Украине уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости одинакового и справедливого принципа в уплате налогов, особенно богатых людей.

При этом он заметил, что до сих пор Республика Кипр остается общеизвестным местом нелегальной утечки украинских капиталов, ведь до сих пор остается действующим Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 29 октября 1982 года. В соответствии с данным договором от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев налогообложения физических лиц и доходов постоянных представительств.

«Не секрет, что это создает для крупного бизнеса благоприятные возможности совершенно легально, без какого-либо налогообложения, выводить за границу значительные суммы средств, а также реализовывать различные схемы минимизации налоговых обязательств», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Для того, чтобы денонсировать упомянутое соглашение, необходима инициатива именно Президента и правительства, заметил Н.ТОМЕНКО и напомнил, что и оппозиция, и он в частности неоднократно обращались к премьер-министру и Президенту с требованием направить соглашение в Верховную Раду для того, чтобы «реализовать и стремление украинского общества, и заявления Президента о том, что богатые начнут платить реальные налоги и помогать Украинскому государству».

По убеждению заместителя председателя парламента, это время наступило именно сейчас, поскольку в ходе официального визита Президента Республики Кипр в Украину предполагаются не только протокольные встречи президентов двух государств, но и проведение украинско-кипрских переговоров и подписание двусторонних документов.

Н.ТОМЕНКО еще раз выразил убеждение, что по результатам сегодняшних переговоров президентов в Верховную Раду поступит документ о денонсации Соглашения между правительством СССР и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. «Сегодня нужно завершить эту многолетнюю «Кипрскую» дискуссию, и богатые должны начать платить реальные налоги», - подчеркнул он.