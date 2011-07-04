Межбанк: котировки растут - 7,9850/7,9940 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 7,9850/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2870/0,2874, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6045/11,6195.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,4528/1,4530 (пятница — 1,4516/1,4518).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.