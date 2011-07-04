Нацбанк не вмешивается в деятельность АУБ – пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины не вмешивается в деятельность Ассоциации украинских банков (АУБ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацбанка, комментируя, по просьбе агентства, заявления руководства АУБ о возможной причастности НБУ к срыву съезда Ассоциации.

«Национальный банк Украины никоим образом не вмешивается в деятельность самоуправляющихся и общественных организаций, которой является и Ассоциация украинских банков», - говорится в ответе УНИАН. При этом подчеркивается, что Национальный банк Украины заинтересован в деятельности представительских и мощных банковских объединений и плодотворном сотрудничестве с ними.

Как сообщал УНИАН, 24 июня на пресс-конференции руководство АУБ заявило о возможной причастности Национального банка Украины к срыву XV съезда организации, в частности, давлении на членов Ассоциации, которое привело к массовому отзыву заявок на участие в съезде банковского объединения с последующим его срывом из-за отсутствия кворума.

В свою очередь президент Харьковского банковского союза (член АУБ) Анатолий ВОЛАК заявил, что АУБ само лишило участников возможности попасть на очередной XV съезд. По его словам, часть делегатов только накануне вечером получила приглашения и повестку дня съезда. «…Когда этот скандальный съезд начался в пятницу, часть участников не смогли на него попасть из-за отказа бритоголовых парней пустить в помещение, ссылаясь на отсутствие их фамилий в списках», - отметил А.ВОЛАК.

На прошлой неделе руководство Ассоциации заявило, что съезд, проведение которого было сорвано, состоится в ближайшие месяцы.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков создана в 1990 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация. АУБ объединяет действующие в Украине коммерческие банки и представляет их системные интересы в отношениях с Национальным банком и другими государственными и негосударственными учреждениями и организациями.

Членами АУБ являются 120 из 180 действующих в Украине коммерческих банков. Также в состав АУБ входят 5 региональных банковских союзов.

Высшим органом управления АУБ является съезд, который должен созываться не реже одного раза в год и не позже 1 июля.