Вопрос кипрского оффшора решится осенью?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в сентябре-октябре между Украиной и Республикой Кипр будет подписано соглашение об избежании двойного налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Республики Кипр Димитрисом ХРИСТОФИАСОМ.

Кроме того, президенты обеих стран сообщили, что в ближайшее время должно быть подписано соглашение о развитии инвестиционных отношений.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, Кипр является стратегическим партнером Украины по привлечению инвестиций.

Он напомнил, что в прошлом году в Украину из Республики Кипр поступило более 11 млрд. долларов инвестиций, и благодаря этому было создано более 300 предприятий в Украине. В свою очередь, Украина инвестировала более 6 млрд. долларов в экономику Кипра. «Это почти вполовину меньше», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув важность развития договорной базы в этой сфере.