Кому и для чего нужен санационный банк…

В Украине задумались над созданием санационного банка – так называемого «доктора» проблемных активов. Ознакомившись с соответствующим законопроектом, который принят Верховной Радой в первом чтении (№8586), складывается впечатление, что он разработан для решения сугубо личных финансовых вопросов за счет налогоплательщиков. Ведь государство возьмет на себя ошибки комбанков, которые привели к формированию миллиардных проблемных активов (на 1 мая 2011 - 177,15 млрд. грн.).

Немаловажный фактор – цена вопроса. К примеру, «доктор» покупает какой-то некачественный актив у «заболевшего» банка «С». Вопрос – какова стоимость? Реально ее установить не сможет никто. Условно, актив оценен в 10 грн. от номинала, а санационным банком, по «личным» договоренностям, он будет приобретен за 20 грн.

Нет сомнения, что такого рода институты могут эффективно работать, но, скорее всего, в Швеции, Германии, Франции или Великобритании. Там подобные механизмы отрабатывались на пике кризиса.

И еще один момент - есть ли у государства лишние ресурсы на такие эксперименты. Возможно, целесообразней было бы провести апробацию идеи на «Родовид Банке», превратив его в bad bank (банк плохих активов), о чем неоднократно говорили эксперты.

Декларативный и только...

А по мнению авторов документа (Юрий Каракай и Владимир Наконечный (ПР), создание подобного института позволит урегулировать проблемные вопросы, связанные с финансовым оздоровлением банковской системы. В частности, основной функцией санационного банка определена работа с «кислотными» активами, в том числе банков, в которых введена временная администрация, или находящихся в стадии ликвидации.

Предполагается, что санационный банк будет иметь специальный статус, создается он по решению правления НБУ в форме частного акционерного общества. Формирование его уставного капитала осуществляется за счет доходов регулятора и ценных бумаг, эмитентом которых является Нацбанк.

Санационный банк будет приобретать в собственность проблемные активы и/или обязательства финучреждений, становясь таким образом их новым владельцем; проводить аукционы по их продаже. Все действия санационного банка контролирует регулятор, как и принимает решение о его ликвидации.

На первый взгляд все предельно ясно, банкиры должны были бы радоваться такой идее - по сути, получат возможность очистить портфели от проблемных активов за счет государства. Остается вопрос, своевременна ли подобная инициатива и по карману ли Украине содержать для банков «семейного доктора»?

Что касается самого документа, то выводы Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ (далее Управление) говорят о том, что он абсолютно «сырой», носит декларативный характер, не предлагает четкого механизма функционирования санационного банка. То есть, к нему дополнительно нужно будет принять пакет разного рода подзаконных актов.

Кроме того, Управление называет дискуссионным порядок создания и формирования УК санационного банка. Как отмечается в выводах, уставный капитал НБУ – государственная собственность, источником его формирования являются доходы сметы регулятора, а при необходимости - государственный бюджет. Таким образом, для формирования уставного капитала «доктора» будут использоваться госсредства. А раз так, то определение санационного банка как частного акционерного общества - необоснованно.

К тому же, раз уставный капитал будет формироваться за счет государственных средств, то согласно законодательству, в частности статьи 7 Закона «О банках и банковской деятельности», 100% акций санационного банка должны принадлежать Кабинету министров. При этом решение о его создании тоже должен принимать Кабмин, а не НБУ.

Если говорить непосредственно о финансовой стороне вопроса, то согласно законопроекту, уставный капитал санационного банка формируется за счет доходов НБУ. Но Закон «О Национальном банке Украины» предусматривает, что регулятор по итогам каждого квартала в случае превышения сметных доходов над расходами вносит положительную разницу в госбюджет. А Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» обязывает Нацбанк в текущем году пополнить казну не менее, чем на 9,7 млрд. грн. Таким образом, в случае принятия документа, перечисления снизятся на 75 млн. грн. - минимальный размера уставного капитала, установленный для банков.

То есть, госбюджет понесет финансовые потери, хотя в пояснительной записке указывается - «реализация законопроекта не требует дополнительных расходов». Если же речь идет о формировании уставного капитала санационного банка за счет ценных бумаг, эмитированных НБУ, то в документе не указывается, какие именно бумаги имеются в виду.

Вызывают вопросы и принципы выполнения банком своих функций. Так, его основным видом деятельности определяется приобретение у комбанков проблемных активов. Причем предусмотрено «бесплатное приобретение». В Управлении считают, что данная норма нуждается в уточнении. Кроме того, приобретение проблемных активов должно происходить исключительно на договорных началах, при согласии банков. Между тем, в части третьей статьи 8 законопроекта указывается, что «приобретение и отчуждение санационным банком проблемных активов и/или обязательств осуществляется без уведомления и получения согласия акционеров, должников, кредиторов - вкладчиков банка».

В Управлении считают, что законопроект нужно дорабатывать, «чтобы достичь задекларированного в пояснительной записке к нему прогнозируемого результата - защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков».

Запоздалая идея

В целом эта инициатива запоздала, сами банкиры говорят об улучшении качества своих портфелей, причем под большую часть проблемных активов сформированы резервы. Но «токсичная» проблема существует, она может оказать негативное влияние на результаты работы банковской системы в текущем году.

Как отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын, «учитывая, что официальный уровень проблемных активов в пределах 11-12% все еще ниже оценочного уровня (20-25%), у ряда банков до сих пор существую проблемы с задолженностью. В результате, они будут вынуждать банки продолжить формирование резервов и окажут соответствующее влияние на операционные результаты банковской системы в текущем году».

Но в любом случае можно говорить о стабилизации ситуации. Большинство банков сформировали резервы под «проблемку» и теперь ведут работу с портфелем токсичных активов.

Как подчеркнул директор департамента правовой защиты «Эрсте Банка» Александр Ярецкий, «ситуация с проблемной задолженностью стабилизировалась и практически все банки более-менее выработали пути эффективной работы с портфелем проблемных кредитов. Некоторые решили вопрос кардинально, продав такой портфель коллекторам со значительным дисконтом, но, очистив при этом баланс.

По его словам, в течение последних двух лет были разработаны различные схемы реструктуризации задолженности, выработана единая судебная практика по кредитным правоотношениям, в т.ч. в части законности валютного кредитования, внесены существенные изменения в законодательство, регулирующее исполнительное производство.

«С учетом данных обстоятельств, а также общего позитива в экономике страны, можно ожидать существенного улучшения ситуации с проблемной задолженностью в банках», - считает А.Ярецкий.

На деле украинские банки привыкли решать проблему токсичных активов самостоятельно, или привлекая коллекторские компании, которым санационный банк вряд ли будет конкурентом. По крайней мере, пока не будет разъяснен порядок осуществления им своих функций. А на сегодняшний день идея напоминает зарождение очередной схемы с нулевым результатом для государства, но с большими перспективами для отдельно взятых кошельков.

Савва Алексеев (УНИАН)